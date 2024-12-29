Работа с фотошопом

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок24 просмотра

Нужно выбрать 1 фотографию с тех что есть, изменить детали и дорисовать к человеку корзину для пикника.

Adobe PhotoshopРедактирование изображений
4 месяца назад
guest_1734304132794
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
$20
1 день
Спасибо за проделаную работу!
Заказ был интересным! Отличная коммуникация. Быстрая оплата по факту выполненной работы. Рекомендую как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
30 лет
4 месяца в сервисе
Был
2 часа назад
4 месяца назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
месяц назад
4 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад
Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
#1
Обработка фотографий
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
2 дня назад
93 отзыва
4 месяца назад
ТОП-10
Обработка фотографий