Требуется создать арт портрет на основе предоставленной фотографии. Необходимо обработать изображение, чтобы получить уникальный художественный стиль. Подходите к работе креативно и учитывайте особенности оригинального фото.
Работа с фотошопом
Нужно выбрать 1 фотографию с тех что есть, изменить детали и дорисовать к человеку корзину для пикника.
Выбранный исполнитель
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