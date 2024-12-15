Ищется профессионал для обработки изображений упаковок лекарств. Задача включает создание единого стиля для всех изображений, редактирование упаковки и поиск новых изображений в интернете. Требуется умение визуально сделать изображения более привлекательными.
Изменить одежду на фото.
Есть 5 фото на них необходимо изменить одежду на у человека на фото. Формат фото на документы.
Выбранный исполнитель
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