Композ логотипов на фотографиях

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт6 заявок22 просмотра

Необходим специалист для композа логотипов на фотографиях.

Задача заключается в перекрашивании шаров в белый цвет и нанесении логотипа.

Объем работы составляет 12 фотографий.

Обработка фотографийОтрисовка логотипов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дарья
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Наталья
 
34 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 дня назад
5 месяцев назад
Даниэль
 
24 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вікторія
 
19 лет
2 года в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 минут назад
71 отзыв
5 месяцев назад