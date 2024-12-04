Привет! Буду рада, если поможете с одной простой задачкой. В общем, нужно сделать так, чтобы печать (из первого файла) была на втором и третьем файле (помечу места галочкой), а четвёртым и пятым файлом будут пдф, на которых эти печати и надо поставить. Буду благодарна безмерно, если сделаете быстро

(забыла про дневник для практики, а сейчас надо его сдать с печатью причём срочно, а компания в другом городе - за срочность будет вам отдельный респект и чаевые, если их тут можно оставлять).

Я и сама пыталась, но не получилось, качество прям плохое выходило на печати. Мне главное, чтобы качество было хорошее потом на печати. В общем, надеюсь, что объяснила понятно, если будут какие-то вопросы задавайте я оперативно отвечу.