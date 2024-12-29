Retouche

Александр Гончаров Retouche

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
94 отзыва
1 новый
Услуги ретуширования фотографий.

Услуги ретуширования и редактирование фотографий, обработка фото, обтравка (белый фон) простых и сложных объектов, цветокоррекция, работа с "пластикой" и "штампом" в фотошоп, восстановление старых фотографий.

#1Создание коллажей
#2Редактирование изображений
#2Ретушь фотографий
#2Создание карточек товаров
#3Обработка фотографий
#4Обработка изображений
#4Adobe Photoshop
#9Создание иллюстраций
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#78
рейтинг фрилансера
Обработка фотографий
#3
7 заказов
Создание коллажей
#1
4
Редактирование изображений
#2
3
Ретушь фотографий
#2
2
Обработка изображений
#4
2
#1
Обработка фотографий
Лучший дизайнер фото марта
Статистика по отзывам заказчиков за 2 года

Портфолио

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Отзывы заказчиков+1 новый

stassy-it
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
месяц назад
Фотоколлаж
новый отзыв
Adobe PhotoshopРетушь фотографийСоздание коллажей
Всё чётко по заданию, очень быстро и качественно! Спасибо!
С Анастасией работаю не первый раз. Максимально серьезный подход к делу. Образцовое ТЗ. Буду рад новым проектам. Мои наилучшие рекомендации!
Ответный отзыв
guest_1739797323634
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
2 месяца назад
Редактирования фото для паспорта
Редактирование изображений
Спасибо за вашу работу ! Всё получилось просто супер :)
Отличная коммуникация. Быстрая оплата по факту выполненной работы. Рекомендую Виктора как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
Y-post
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
3 месяца назад
Обработка фотографии
Обработка фотографий
Спасибо за сотрудничество
Всё отлично! Рад сотрудничеству с Владимиром! Рекомендую!
Ответный отзыв
stassy-it
46 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
4 месяца назад
Новогодняя открытка
Создание иллюстраций
Быстро и качественно, понимание задачи с полуслова. Спасибо!
Доволен сотрудничеством с Анастасией. Всё замечательно. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_1734304132794
4 месяца в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
4 месяца назад
Работа с фотошопом
Adobe PhotoshopРедактирование изображений
Спасибо за проделаную работу!
Заказ был интересным! Отличная коммуникация. Быстрая оплата по факту выполненной работы. Рекомендую как ответственного заказчика!
Ответный отзыв
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Обработка фотографий
89 отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
#1