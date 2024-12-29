Услуги ретуширования фотографий.
Услуги ретуширования и редактирование фотографий, обработка фото, обтравка (белый фон) простых и сложных объектов, цветокоррекция, работа с "пластикой" и "штампом" в фотошоп, восстановление старых фотографий.
5 из 5
средняя оценка
100%
процент рекомендаций
#78
рейтинг фрилансера
Обработка фотографий
#3
7 заказов
Создание коллажей
#1
4
Редактирование изображений
#2
3
Ретушь фотографий
#2
2
Обработка изображений
#4
2
#1— Обработка фотографий
— Лучший дизайнер фото марта
Портфолио
- Замена цвета на заданные1 просмотр
- Фотомонтаж23 просмотра
- Обтравка с добавлением тени1730 просмотров
- Замена цвета 22142 просмотра
- Обтравка1631 просмотр
- Тонирование2069 просмотров
- Цветокоррекция + ретушь лица1642 просмотра
- Ретушь лица + замена фона1550 просмотров
- Замена цвета 1959 просмотров
- Изоляция + предметная ретушь916 просмотров
- Изоляция + цветокоррекция819 просмотров
- Изоляция + замена цвета785 просмотров
Отзывы заказчиков+1 новый
$15
10 баллов
месяц назад
Фотоколлаж
— новый отзыв
Adobe PhotoshopРетушь фотографийСоздание коллажей
Всё чётко по заданию, очень быстро и качественно! Спасибо!
Ответный отзыв
С Анастасией работаю не первый раз. Максимально серьезный подход к делу. Образцовое ТЗ. Буду рад новым проектам. Мои наилучшие рекомендации!
$5
10 баллов
2 месяца назад
Редактирование изображений
Спасибо за вашу работу ! Всё получилось просто супер :)
Ответный отзыв
Отличная коммуникация. Быстрая оплата по факту выполненной работы. Рекомендую Виктора как ответственного заказчика!
$2
10 баллов
3 месяца назад
Обработка фотографий
Спасибо за сотрудничество
Ответный отзыв
Всё отлично! Рад сотрудничеству с Владимиром! Рекомендую!
$10
10 баллов
4 месяца назад
Создание иллюстраций
Быстро и качественно, понимание задачи с полуслова. Спасибо!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с Анастасией. Всё замечательно. Рекомендую!
$20
10 баллов
4 месяца назад
Adobe PhotoshopРедактирование изображений
Спасибо за проделаную работу!
Ответный отзыв
Заказ был интересным! Отличная коммуникация. Быстрая оплата по факту выполненной работы. Рекомендую как ответственного заказчика!
Обработка фотографий
89 отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
#1