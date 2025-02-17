Редактирования фото для паспорта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок44 просмотра

Мне необходимо отредактировать фото на паспорт для ребёнка.
1. Нужно убрать зданий фон и устранить все помехи.
2. Нужно убрать тени на лице (переход)
3. Сделать формат фото 10x15 см


Фото на финише должно выглядеть естественно.

Редактирование изображений
3 месяца назад
guest_1739797323634
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
$5
1 день
Спасибо за вашу работу ! Всё получилось просто супер :)
Отличная коммуникация. Быстрая оплата по факту выполненной работы. Рекомендую Виктора как ответственного заказчика!

Заявки фрилансеров

Настя
 
24 года
год в сервисе
Была
16 часов назад
3 месяца назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
60 отзывов
3 месяца назад
Матвей
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Майя
 
19 лет
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Retouche
51 год
7 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
#1
Обработка фотографий