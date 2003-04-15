Dan1elLIS

Даниэль Dan1elLIS

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Привет! Меня зовут имя Даниил, и я фриланс-дизайнер, специализирующийся в области фотошопа..

Привет! Меня зовут Даниил, и я фриланс-дизайнер, специализирующийся в области фотошопа и создания превью для видео. У меня есть страсть к творчеству и я стараюсь превратить идеи и концепции в визуальную реальность.

Мои навыки в области фотошопа позволяют мне создавать красивые и привлекательные графические элементы. Я умею играть с цветами, шрифтами, композицией и изображениями, чтобы обеспечить гармоничный и профессиональный внешний вид.

Я также готов сотрудничать с вами для создания оригинальных и уникальных дизайнов, которые отражают вашу индивидуальность и стиль. Я всегда открыт к обратной связи и готов внести корректировки, чтобы удовлетворить ваше видение и получить максимально качественный результат.

Если вы ищете талантливого фрилансера, то я готов взяться за ваш проект. Свяжитесь со мной, и мы сможем работать вместе!

💼 Навыки и услуги:

  • - Photoshop и другие графические инструменты

  • - Создание превью для видео

  • - Креативный подход к дизайну

  • - Индивидуальный стиль и уникальность

🌟 Почему выбрать меня:

  • - Опыт работы в области дизайна

  • - Качественное оформление

  • - Гибкий и индивидуальный подход

  • - Своевременное выполнение работ

  • - Открытость к обратной связи и корректировкам

#4Ретушь фотографий
#15Обработка фотографий
#15Яндекс Карты
#16Редактирование изображений
#18Авито
#66Написание отзывов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#624
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-10
Обработка фотографий
ТОП-50
Контрольные, Задачи и Тесты

Портфолио

Отзывы заказчиков

Vichkaaa
28 лет
2 года в сервисе
Была
2 дня назад
$4
10 баллов
год назад
Опубликовать отзыв на яндекс картах или авито
АвитоНаписание отзывовЯндекс Карты
Все хорошо
Дружно сработались!
Ответный отзыв
EllieSoul
Иван 
39 лет
год в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
год назад
Улучшить лицо и фон
Обработка фотографийРедактирование изображенийРетушь фотографий
Заказ был выполнен в точности, нареканий нет, рекомендую исполнителя.
Отлично сработались, четко поставленные цели были выполнены
Ответный отзыв
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Найти обмен индийских рупий на рубли
Все отлично. Даниэль нашел обмен рупий на рубли. Рекомендую!
Отлично. С вами приятно иметь дело!
Ответный отзыв
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$2
10 баллов
год назад
Найти картридж к лазерному принтеру
Все супер! Рекомендую!
Большое спасибо! Оперативно сработались
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$4/час
от $1от 1 дня
#10
Контрольные, Задачи и Тесты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
#41
Контекстная реклама
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 дня
#138