Улучшить лицо и фон

$20
Обработка фотографийЗавершен8 заявок61 просмотр
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Есть фото человека: от талии и выше, на чистом белом фоне, было сделано в помещении. Фото не очень качественное, видно изъяны кожи лица и т.п. Что нужно: придать фотографии естественность, убрать красноту и прочие косяки. Также желательно изменить фон: вместо белого полотна добавить какую-нибудь местность, природу или что-то вроде, с корректной перспективой и светотенью. Файл JPG разрешением 1772 x 1772 px. Само фото отправлю по запросу, пишите.

13 дней назад
guest_1702160644041
Россия
13 дней в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Dan1elLIS
Даниэль 
20 летКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
час назад
13 дней назад
$15
1 день
RUB
Заказ был выполнен в точности, нареканий нет, рекомендую исполнителя.
Отлично сработались, четко поставленные цели были выполнены