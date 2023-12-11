Улучшить лицо и фон

Необходимо обработать несколько фото для размещения LISTING на ETSY. Задание тестовое. Размеры(measurements) и текст непринципиален. Фото должны быть предоставлены в 2 фотматах: PSD(со всеми слоями и PNG) Фото пронумерованы. На каждом ...
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Есть фото человека: от талии и выше, на чистом белом фоне, было сделано в помещении. Фото не очень качественное, видно изъяны кожи лица и т.п. Что нужно: придать фотографии естественность, убрать красноту и прочие косяки. Также желательно изменить фон: вместо белого полотна добавить какую-нибудь местность, природу или что-то вроде, с корректной перспективой и светотенью. Файл JPG разрешением 1772 x 1772 px. Само фото отправлю по запросу, пишите.
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