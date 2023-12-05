Обработать фото

Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Замена цвета.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня
нужно обработать несколько фото товаров (в аттаче образец как надо сделать и исходники для одного товара)
-убрать фон
-достать.поднять цвета, по-возможности
-расположить товар вертикально
-по данному шаблону сделать основную фото товара
всего 10 товаров, в каждом по 1-3 фото (примерно)
указывайте форму оплаты
- Похожие заказы
- Обработка фотографийнет заявокЗакрыт22 дня назад
- $10
Нужно изменить фон на 90 фотографиях.Обработка фотографий6 заявокЗакрыт23 дня назад
В файл какой я прикрепил нужно вставить каптинки какие я скину, чтобы картинка занимала полностью квадрат и цифры было видноОбработка фотографий47 заявокОткрытмесяц назад
Доброго дня. Є фото хорошої якості, але нажаль не RAW формату, а звичайний JPG. Потрібно замінити фон на кілька варіантів чогось більш-однотонного. Обличчя і загалом передній план зробити не таким темним, бо на маленьких аватарах ...Обработка фотографий13 заявокОткрытмесяц назад
Сделать фотографию чуть лучше, чтобы лицо не таким страшным было?Обработка фотографий49 заявокЗакрытдень назад
Здравствуйте. Мы занимаемся установкой натяжных потолков , основной трафик берем с Авито , на данный момент профиль оформлен таким образом (фото с розовым шрифтом) , профиль будет преобразован из частника в компанию.Необходимо создать логотип и ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт2 дня назад
- $10
Є отакі фото https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M8e429KiBPLjMI4vsrT4kp9oqtQDgZ8S Є отакі відео https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jBnp2inxl_1xfWOL4_U3pRd2JAcatJzu Потрібно надати фото відтінку, схожого до відтінка відео, щоб в стрічці інстаграм все було гармонійно Отак https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ODqba4jwLH4AngnnHlgOurB1ZgGS27sFОбработка фотографий1 исполнительЗавершенмесяц назад