Обработать фото

Доброго дня

нужно обработать несколько фото товаров (в аттаче образец как надо сделать и исходники для одного товара)

-убрать фон

-достать.поднять цвета, по-возможности

-расположить товар вертикально

-по данному шаблону сделать основную фото товара

всего 10 товаров, в каждом по 1-3 фото (примерно)

указывайте форму оплаты