Обработать фото

Обработка фотографийЗавершен10 заявок81 просмотр
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Доброго дня

нужно обработать несколько фото товаров (в аттаче образец как надо сделать и исходники для одного товара)

-убрать фон

-достать.поднять цвета, по-возможности

-расположить товар вертикально

-по данному шаблону сделать основную фото товара

всего 10 товаров, в каждом по 1-3 фото (примерно)

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22 дня назад
Hypyke
Филипп 
51 годКанада
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
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Выбранный исполнитель
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
22 дня назад
$20
2 дня
Cделано отлично и в срок, огромное спасибо
Доволен сотрудничеством с Филиппом. Всё на отлично. Рекомендую как ответственного заказчика!