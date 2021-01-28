Hypyke

Филипп Hypyke

 
51 годКанада/Торонто
3 года на фриланс-бирже
Был
12 часов назад
2 отзыва
1 новый
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Retouche
49 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$20
10 баллов
месяц назад
Обработать фото
новый отзыв
Доволен сотрудничеством с Филиппом. Всё на отлично. Рекомендую как ответственного заказчика!
Cделано отлично и в срок, огромное спасибо
Ответный отзыв
Orangfolio
Роман 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
2 года назад
Создать в векторном виде изображениие
Филипп, отличный заказчик! Все четко описал что нужно сделать. Рекомендую данного заказчика!
Всё сделано раньше, чем ожидалось и на высоком уровне, спасибо
Ответный отзыв