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Здравствуйте. Необходимо создать похожую работу: Замена цвета.Обработка фотографийнет заявокЗакрытмесяц назад
Привет нужно для импорта в Shopify подготовить описания товаров, картинки. Брать и картинки и описания с сайта поставщика. Товар, как правило, с коротким описанием - 5-10 строк, 3-8 картинок. товаров штук 100-200 для начала.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Нужен код для меню, как показано на примере. даже не знаю, что тут уточнять, всё визуально понятно. Если будут вопросы - я изменю описание проекта, добавлю подробностей. по 4 подкатегории в строку (название выделено болдом), в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Максимально точно повторить контуры кленового листа. Внутри по горизонтали разместить слово ASKA всё черно-белоеИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Нарисовать языки огня, бильярдный шар, как на примере, желательно или так же или поинтереснее. Шаблон для изображения на второй картинке. Конус, с размерами как указано.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт2 года назад
НА ВХОДЕ - стадартные доступные отчеты о продажах( в xml или flat (текстовый файл со всеми транзакциями за период). файл представляет собой список строк с транзакциями, колонки такие settlement-id settlement-start-date settlement-end-date ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно обработать 50-100 фотографий. как правило для каждой фотографии надо - удалить фон - цветокоррекция - прочее шаманство, типа контраст и тд на некоторых фото надо убирать логотип. примеры прикреплю дайте среднюю цену за штуку.Обработка фотографий48 заявокЗакрыт3 года назад