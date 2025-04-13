Нарисовать создать портрет по фотографии, обработка фото портрета

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Открыт5 заявок42 просмотра

Есть фото человека, качество не ахти (делалась 30 лет назад). Человек на фото в головном уборе. Нужно создать похожий и более менее качественный образ этого человека без головного убора, любым способом

  • восстановить фото используя любые инструменты, дорисовать части лица\головы используя что угодно - AI, или обработку фото и скомбинировать с AI.

  • можно попытаться восстановить фото, или как то её качественно улучшить

  • можно скомбинировать фото и рисунок.

результат нужен на памятник, поэтому фотографические микродетали не нужны, нужно очень похожее изображение.

Описал как мог подробно, кто делал подобное - пишите, я дам фото.

Обработка фотографийРедактирование изображений
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