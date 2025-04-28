Риггинг персонажа в Maya

Требуется сделать риг в Maya для мультяшного персонажа, экспортированного из ZBrush. Модель состоит из двух мешей для выражения лица. В риге должна быть возможность переключения между выражениями (аналог PoseMorph) и анимации тела. Шейдинг не требуется. Художник будет на связи для возможных правок. Дедлайн — 12 мая.