Требуется разработать серию картинок для джерси, которые будут отражать различные проблемы людей с особенностями. Важно учитывать предоставленные фразы и создать креативные визуальные решения для благотворительного фонда.
Нарисовать карточки и номиналы валют используемые в играх
Необходимо нарисовать карточки и номиналы валют используемые в играх
Формат 2D или 3D, желательно в svg
Всего 51 игра с различными номиналами, в основном от 1 до 5 номинала
Пример карточки:
https://skrinshoter.ru/sVW4AtC5a8B
Пример номиналов:
https://skrinshoter.ru/sVW0BiqRnn7
Заявки фрилансеров
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