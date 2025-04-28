Нарисовать карточки и номиналы валют используемые в играх

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Необходимо нарисовать карточки и номиналы валют используемые в играх
Формат 2D или 3D, желательно в svg
Всего 51 игра с различными номиналами, в основном от 1 до 5 номинала

Пример карточки:

https://skrinshoter.ru/sVW4AtC5a8B

Пример номиналов:
https://skrinshoter.ru/sVW0BiqRnn7

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4 дня назад
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