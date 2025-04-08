Картинка для джерси

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Открыт8 заявок89 просмотров

Для благотворительного фонда необходимо создать серию джерси с отражением различных проблем людей с особенностями. Есть фразы, их нужно отразить через картинку.

Дизайн одеждыСоздание картинок
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