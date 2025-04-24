Дизайн инстаграмм

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Закрыт10 заявок55 просмотров

Сделать дизайн 27 постов и 9 иконок сторис

В идеале с короткими описаниями - мотивационным текстом, для:

Парня, он спортсмен, 17 лет, зовут Финн, основное - баскетбол и бег. В данный момент он в Чили по обмену.

Аккаунт надо как визитная карточка, для привлечения спортивных менеджеров, брендов одежды , коллабораций, модельных агенств и тд.

Это аккаунт, где он выкладывает сториз

https://www.instagram.com/finn_eberhardt?igsh=MWdrbGZ0bGc1MnJ6Yw==

Нравится стиль минималистичный, больше в темных тонах.

нравится этот аккаунт:

https://www.instagram.com/indian0ch?igsh=MWticnZ1ZGpvOG5sYw==

(В фотографиях , которые вышлю, есть детские фотографии, их использовать по желанию- может, для одного-двух пост-знакомства в карусели)

InstagramДизайн постовОбработка фотографийСоздание иконок
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NADiA_Kossi
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