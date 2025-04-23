Генерация фотографий товара через Midjourney AI

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Открыт4 заявки43 просмотра

Необходимо на ИИ сгенерировать изображение длинной свадебной фаты. Фоны должны быть разные, из предложенных ниже. Вид должен быть отдаленный и приближенный, когда можно не всю длину фаты разглядеть

ТЗ в аттаче

Midjourney
15 дней назад
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