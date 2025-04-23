Иллюстратор для художественных иллюстраций

Ищем художника иллюстратора для создания художественных иллюстраций под проект. Требования к кандидатам: крепкий рисунок, графика, живопись, знание анатомии, умение работать со стилизацией и выразительностью рисунка. Умение грамотно и точно разбить изображения по слоям для дальнейшей работы. Программы: Adobe Photoshop, procreate, умение работать с нейросетями. Просьба к начинающим художникам воздержаться от отклика. В сопроводительном письме к резюме укажите ориентировочный прайс на Ваши услуги.