Требуется дизайнер для визуализации росписи стен. Необходимо знание Photoshop и умение ручной отрисовки в Procreate. Ожидается создание иллюстраций и рисунков для проекта.
Иллюстратор для художественных иллюстраций
Ищем художника иллюстратора для создания художественных иллюстраций под проект. Требования к кандидатам: крепкий рисунок, графика, живопись, знание анатомии, умение работать со стилизацией и выразительностью рисунка. Умение грамотно и точно разбить изображения по слоям для дальнейшей работы. Программы: Adobe Photoshop, procreate, умение работать с нейросетями. Просьба к начинающим художникам воздержаться от отклика. В сопроводительном письме к резюме укажите ориентировочный прайс на Ваши услуги.
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