Иллюстратор для художественных иллюстраций

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Закрыт2 заявки19 просмотров

Ищем художника иллюстратора для создания художественных иллюстраций под проект. Требования к кандидатам: крепкий рисунок, графика, живопись, знание анатомии, умение работать со стилизацией и выразительностью рисунка. Умение грамотно и точно разбить изображения по слоям для дальнейшей работы. Программы: Adobe Photoshop, procreate, умение работать с нейросетями. Просьба к начинающим художникам воздержаться от отклика. В сопроводительном письме к резюме укажите ориентировочный прайс на Ваши услуги.

Adobe PhotoshopНейросетиСоздание иллюстраций
16 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Александра
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
10 часов назад
15 дней назад
Даниал
 
21 год
3 года в сервисе
Был
день назад
3 отзыва
16 дней назад