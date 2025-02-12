Иллюстрации для подарочной книги

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт7 заявок412 просмотров

Требуется создание 10 иллюстраций к подарочной книге в мультяшном стиле по мотивам «Алеша Попович и Тугарин-змей». Персонажи должны быть с лицом именинника. Срок выполнения - 2-3 дня, бюджет составляет 500 $.

Создание иллюстраций
14 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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