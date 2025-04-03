Разработайте мод для CRMP на основе матрешка РП. Необходимо заменить название на Rosehip mobile, изменить логотип и полностью убрать систему доната. Мод должен быть сделан с учетом версии лето 2023.
Дизайнер ассетов, графики для мини игр в телеграм
Дизайнер ассетов, графики для мини игр в телеграм
Нужен дизайнер с опытом создания ассетов для мини игр, аркадных, казуальных, мемов.
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