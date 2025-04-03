Дизайнер ассетов, графики для мини игр в телеграм

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Открыт3 заявки45 просмотров

Дизайнер ассетов, графики для мини игр в телеграм

Нужен дизайнер с опытом создания ассетов для мини игр, аркадных, казуальных, мемов.

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16 дней назад
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