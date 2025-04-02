Корректировка баннера для канала Youtube

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Закрыт6 заявок42 просмотра

Нужна помощь хорошого человечка.


Мне ИИ сгенерировал чудесную картину для баннера для канала YouTube, НО она не вмешается в установленные рамки и мне нужна помощь проффесионалов.

Мне необходимо чтобы девушка и кошка и названия более менее вмещались в поле для компьютера и телефона.

YouTubeРедактирование изображений
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