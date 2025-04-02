Нужна помощь хорошого человечка.



Мне ИИ сгенерировал чудесную картину для баннера для канала YouTube, НО она не вмешается в установленные рамки и мне нужна помощь проффесионалов.

Мне необходимо чтобы девушка и кошка и названия более менее вмещались в поле для компьютера и телефона.