Перевести в вектор несколько небольших изображений

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Закрыт13 заявок372 просмотра

Добрый день. Есть несколько давольно простых изображений, которые надо перевести в вектор. Примеры изображений прикладываю. Просьба писать свою цену за шт. Спасибо.

Отрисовка логотиповСоздание иллюстрацийСоздание стикеров
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Ak1m
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