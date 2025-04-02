Требуется графический дизайнер для разработки фото книги в журнальном стиле, которая расскажет историю дизайнера и его лукбук. Объем работы около 50 страниц. Срок выполнения - до 12 мая. Оплата обсуждается индивидуально.
Перевести в вектор несколько небольших изображений
Добрый день. Есть несколько давольно простых изображений, которые надо перевести в вектор. Примеры изображений прикладываю. Просьба писать свою цену за шт. Спасибо.
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