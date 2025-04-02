Ищем талантливого иллюстратора для создания элементов и иллюстраций для сайта магазина эзотерики 'ведьмин дом'. Необходимы такие элементы, как лотос, звезды, девушка-богиня и знаки зодиака. Требуется опыт от 1 года в цифровой графике, внимание к деталям и умение работать в срок. Проект с душой и гибким графиком.