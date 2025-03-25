Ищем matte paint artist

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Закрыт1 заявка231 просмотр

Ищем matte paint artist для проекта. Гонорар будет обсуждаться индивидуально, основываясь на портфолио, сроках работ и объеме правок. Пришлите портфолио в личные сообщения, все материалы по проекту будут отправлены после отсмотра портфолио.

месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ани
 
19 лет
4 месяца в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад