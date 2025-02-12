Дизайнер иллюстраций в векторе

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Закрыт7 заявок186 просмотров

Ищу дизайнера для образовательного проекта, который умеет работать в векторе. Нужно отрисовать в векторе иллюстрацию, эскиз уже имеется.

Создание иллюстраций
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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