Требуется креативный дизайнер для разработки инфографики. Задача включает создание оригинальных иллюстраций и рисунков, соответствующих теме проекта. Ожидается высокий уровень креативности и внимание к деталям.
Дизайнер иллюстраций в векторе
Ищу дизайнера для образовательного проекта, который умеет работать в векторе. Нужно отрисовать в векторе иллюстрацию, эскиз уже имеется.
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