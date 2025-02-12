Иллюстратор для магазина эзотерики

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Закрыт5 заявок379 просмотров

Ищем талантливого иллюстратора для создания элементов и иллюстраций для сайта магазина эзотерики "ведьмин дом". Необходимы элементы: лотос, звезды, созвездия, девушка-богиня, луна, солнце, месяц, знаки зодиака, славянские травы, цветы, бабочка с глазами и тд. Требования: опыт от 1 года, умение рисовать (цифровая графика/иллюстрация, ручная графика будет плюсом), внимательность к деталям, умение работать в срок. Мы предлагаем проект с душой и вниманием к качеству, удалённую работу с гибким графиком, своевременную оплату.

Создание иллюстраций
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ксения
 
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