Иллюстратор для магазина эзотерики

Ищем талантливого иллюстратора для создания элементов и иллюстраций для сайта магазина эзотерики "ведьмин дом". Необходимы элементы: лотос, звезды, созвездия, девушка-богиня, луна, солнце, месяц, знаки зодиака, славянские травы, цветы, бабочка с глазами и тд. Требования: опыт от 1 года, умение рисовать (цифровая графика/иллюстрация, ручная графика будет плюсом), внимательность к деталям, умение работать в срок. Мы предлагаем проект с душой и вниманием к качеству, удалённую работу с гибким графиком, своевременную оплату.