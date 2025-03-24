Обложка для релиза

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки291 просмотр

Здравствуйте, есть обложка от ии по характеру всё устаивает но

1.нужно проверить артефакты

2.у песонажа мужчины нужно поменять голову на мою....которую нужно взять из моего клипа по ссылке( стоп кадр)https://cloud.mail.ru/public/Mv9W/Gqm1jjdA5 .. выражение должно быть грустное грустное ( тематика релиза такая же как и в клипе вы поймёте....она ушла он растерянный стоит и держит в руке телефон....либо телефон где то должен быть на первом месте...т.к песня называется молчаливый ТЕЛЕФОН( на слове ТЕЛЕФОН акцент!

3.Олег Старостин - молчаливый ТЕЛЕФОН Это должно быть написано красиво

Дизайн обложекРедактирование изображений
месяц назад
OLEG283
Олег 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
19 дней назад
Максим
 
43 года
2 года в сервисе
Был
4 часа назад
месяц назад
Анастасия
 
24 года
месяц в сервисе
Была
12 дней назад
месяц назад