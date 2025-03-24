Здравствуйте, есть обложка от ии по характеру всё устаивает но

1.нужно проверить артефакты

2.у песонажа мужчины нужно поменять голову на мою....которую нужно взять из моего клипа по ссылке( стоп кадр)https://cloud.mail.ru/public/Mv9W/Gqm1jjdA5 .. выражение должно быть грустное грустное ( тематика релиза такая же как и в клипе вы поймёте....она ушла он растерянный стоит и держит в руке телефон....либо телефон где то должен быть на первом месте...т.к песня называется молчаливый ТЕЛЕФОН( на слове ТЕЛЕФОН акцент!

3.Олег Старостин - молчаливый ТЕЛЕФОН Это должно быть написано красиво