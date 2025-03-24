Кинокомпания 'Инстанция' ищет иллюстратора для создания 60 минут анимации в рамках документального сериала. Необходимо отрисовать персонажей, фоны доработает нейронная сеть. Проект состоит из 6 серий по 1 часу. Срок выполнения - до сентября, подключение в ближайшие две недели. Условия работы по договору, возможен удаленный формат.
Обложка для релиза
Здравствуйте, есть обложка от ии по характеру всё устаивает но
1.нужно проверить артефакты
2.у песонажа мужчины нужно поменять голову на мою....которую нужно взять из моего клипа по ссылке( стоп кадр)https://cloud.mail.ru/public/Mv9W/Gqm1jjdA5 .. выражение должно быть грустное грустное ( тематика релиза такая же как и в клипе вы поймёте....она ушла он растерянный стоит и держит в руке телефон....либо телефон где то должен быть на первом месте...т.к песня называется молчаливый ТЕЛЕФОН( на слове ТЕЛЕФОН акцент!
3.Олег Старостин - молчаливый ТЕЛЕФОН Это должно быть написано красиво
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