Необхідно домалювати задню частину фури на основі прикріпленого зображення. Важливо, щоб кольори збігалися та результат виглядав органічно, без видимих слідів редагування.
Иллюстратор для проекта импов в векторном стиле
Ищем иллюстратора на проект для рисования персонажей импов в векторном стиле, похожем на стиль игры "адский босс". Требуется наличие портфолио и опыт работы с векторной графикой. Бюджет обсуждается.
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