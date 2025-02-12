Иллюстратор для проекта импов в векторном стиле

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Закрыт6 заявок252 просмотра

Ищем иллюстратора на проект для рисования персонажей импов в векторном стиле, похожем на стиль игры "адский босс". Требуется наличие портфолио и опыт работы с векторной графикой. Бюджет обсуждается.

Создание иллюстрацийСоздание персонажей
месяц назад
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