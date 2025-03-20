Требуется разработка шаблона для нейросети, который позволит на входе использовать две картинки: человека и предмет. Необходимо, чтобы на выходе человек держал предмет в руках. Укажите стоимость работы.
Дизайнер для разработки макетов стикерпаков и открыток
Ищем дизайнера для разработки макетов стикерпаков и открыток. Задачи включают создание оригинального дизайна стикеров и открытки в заданном стиле. Требуется опыт работы от 1 года и уверенное владение графическими редакторами. Ожидается креативный подход. Условия: удаленная работа, кратчайшие сроки, оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
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