Специалист по инфографике

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок211 просмотров

Ищу специалиста по инфографике. Пишите, пожалуйста, сразу с кейсами/опытом, с условиями.

Создание инфографики
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерия
 
22 года
4 года в сервисе
Была
23 дня назад
1 отзыв
месяц назад
Анастасия
 
27 лет
2 года в сервисе
Была
день назад
месяц назад
Илюса
 
24 года
месяц в сервисе
Была
месяц назад
месяц назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
месяц назад
Азат
 
22 года
3 года в сервисе
Был
17 часов назад
месяц назад