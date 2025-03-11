Требуется разработка макета трафарета для граффити размером 3x3 метра. Используйте религиозные символы, такие как христианские кресты из колючей проволоки и терновый венец. Дизайн должен быть минималистичным с возможностью разбивки на листы A4 для печати. Проявите воображение и предложите идеи для оформления.
Сделать картинки для ВКонтакте
Здравствуйте!
Требуется сделать картинку в шапку профиля, нужно будет посмотреть какие размеры нужны. И 6 отдельных картинок.
Пример прикрепил.
Напишите пожалуйста в личку стоимость по отдельности, отдельно цену за картинку в шапке и отдельно за 6 картинок.
Оплатить могу криптой или на карту РФ банка. Оплата по факту выполнения работы. ВАЖНО! Если вариант оплаты Вас не устраивает, не оставляйте пожалуйста отклик.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт23 дня назад
- $3
Требуется создать первый слайд для карточки товара на Wildberries. Слайд предназначен для АБ текстов и будет разрабатываться с минимальными требованиями к ТЗ. Правок практически не будет, поэтому важно проявить креативность и учесть особенности платформы.Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт23 дня назад
Требуется разработать аватарки с использованием Photoshop. Ожидаются качественные иллюстрации, соответствующие заданным требованиям. Предпочтение будет отдаваться оригинальным и креативным решениям.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется иллюстратор для разработки наклейки на тубус для бренда товаров для собак малых пород. Бренд предлагает практичные и стильные товары для прогулок. Основная идея: «Прогулка - ваша совместная история». Ожидается креативный подход и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Требуется иллюстратор для создания иллюстраций для цифровых и печатных материалов, включая социальные сети, сайты и упаковку. Обязанности: разработка векторных графических элементов в Adobe Illustrator, рисование персонажей и адаптация иллюстраций для After Effects. Необходимы навыки командной работы и умение адаптировать иллюстрации под различные форматы в едином стилистическом направлении бренда.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для создания уникальных принтов для футболок. Ожидается креативный подход и оригинальные идеи. Необходимо наличие портфолио с примерами работ.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $50
Ищется специалист для создания пяти изображений с помощью искусственного интеллекта в разных ситуациях для рекламных нужд. Изображения должны быть качественными, профессиональными и реалистичными, с узнаваемой версией заказчика. Требуется высокая разрешающая способность и стиль, подходящий для интернета. Укажите расценки, время выполнения и примеры работ.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрытмесяц назад
Крупный учебный центр ищет иллюстратора/2-д дизайнера для создания изображений +2 героев с различными позами для электронного курса по охране труда. Требуется отрисовка или генерация иллюстраций в соответствии с заданным сценарием. В отклике укажите портфолио и стоимость за персонажа или иллюстрацию.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Ищется специалист для разработки инфографики для Amazon. Необходимы 4-5 проектов в месяц с возможностью увеличения объема работы. Ожидается качественный и оригинальный подход к каждому проекту.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрытмесяц назад
Задача включает разработку дизайна для группы ВКонтакте, включая аватарку, баннер для ПК и мобильной версии, пункты меню и виджеты. Укажите цену и сроки выполнения.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрытмесяц назад