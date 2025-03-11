Сделать картинки для ВКонтакте

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Закрыт8 заявок243 просмотра

Здравствуйте!

Требуется сделать картинку в шапку профиля, нужно будет посмотреть какие размеры нужны. И 6 отдельных картинок.

Пример прикрепил.

Напишите пожалуйста в личку стоимость по отдельности, отдельно цену за картинку в шапке и отдельно за 6 картинок.

Оплатить могу криптой или на карту РФ банка. Оплата по факту выполнения работы. ВАЖНО! Если вариант оплаты Вас не устраивает, не оставляйте пожалуйста отклик.

ВКонтактеСоздание картинок
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