Задача включает разработку дизайна для группы ВКонтакте, включая аватарку, баннер для ПК и мобильной версии, пункты меню и виджеты. Укажите цену и сроки выполнения.
Инфоргафика
Здравствуете, нужна инфорграфика для амазона. проэкты разные 4 - 5 в месяц. c постепенный увиличением
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