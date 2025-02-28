Векторный иллюстратор для создания стикеров.

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Завершен8 заявок54 просмотра

Ищу векторного иллюстратора, кто сможет создавать различные стикеры или стикер-паки по референсам.

Adobe IllustratorCorelDRAWСоздание иконокСоздание стикеров
2 месяца назад
Ak1m
38 лет
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

JenyaNaum
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$10
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно, коммуникация была на высоком уровне. Возникшие недочёты Исполнитель оперативно исправил в установленные сроки.
Четко поставленная задача, минимум правок

Заявки фрилансеров

Ирина
 
21 год
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Олег
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
147 отзывов(-1)
2 месяца назад
ТОП-10
Иллюстрации и Рисунки
Олег
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
2 месяца назад
Евгений
 
38 лет
год в сервисе
Был
9 часов назад
4 отзыва
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Алина
 
21 год
год в сервисе
Была
16 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
JenyaNaum
22 года
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад