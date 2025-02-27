Редактирование фотографии

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Закрыт14 заявок224 просмотра

Нужно сделать государственный герб вьетнама в черно-белом цвете. Один вариант с черным контуром на пнг, а другой с белым на пнг. Также нужно надпись снизу поменять на просто «VIETNAM”

Редактирование изображений
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