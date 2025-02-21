Требуется разработать текстуры для модели оружия M4, предназначенной для мобильного шутера. Необходимо создать качественные и реалистичные текстуры, соответствующие игровому стилю.
Инфографика для товаров 18+
Нужна инфографика для товаров 18+ на каждый товар 3 картинки. Всего 10 товаров, по 3 картинки на товар, в едином стиле. Итого 30 картинок для WB.
Заявки фрилансеров
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