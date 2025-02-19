Иллюстратор для настольных игр

Нужен иллюстратор или полиграфист для разработки дизайна настольных игр, таких как МАФИЯ. Идеально, если у кандидата есть опыт, но также рассматриваются кандидаты с большим желанием работать в этой области. Условия оплаты будут обсуждаться при контакте.