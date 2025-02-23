Художник
Я – фрилансер, занимающийся рисованием и иллюстрацией, с увлечением создаю уникальные изображения, которые передают эмоции и идеи. В моих работах может присутствовать разная стилистика рисования, начиная от аниме и заканчивая около-реализмом, но в них прослеживается мой определённый стиль подачи. Недавно я начала активно осваивать Adobe Photoshop и Illustrator, чтобы расширить возможности своей работы и создавать более сложные и детализированные проекты. Я всегда открыта к новым проектам.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Фанарт для Художниканет просмотров
- Фанарт по сериалу Мраморные Шершнинет просмотров
- Фанарт персонажа по игре Undertaleнет просмотров
- Аватарка для телеграмм канала1 просмотр
- Иконка с глазами персонажа2 просмотра
Иллюстрации и Рисунки
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