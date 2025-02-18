Розмальовка

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Зробити 200 стор для розмальовки, також форматування всієї розмальовки, тобто додавання рамки, зробити відступи. Розмальовка чорно-білі векторні малюнки, остаточне форматування - пдф файл.
Обкладинка з обох сторін. ЇЇ форматування і розміщення у пдф файлі. Растерний малюнок.
Рекламні фото з частково розмальованими квітами. Мінімум 10 шт. І інші фото з нерозмальованими квітами. Також 10 шт.
Всі малюнки мають бути з квітами, правильно вималювані, без ляпів, квітів небагато на малюнку, не захаращено, без зайвих ліній, і орнаментів, які не можна розмалювати. Приклад я надам.

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