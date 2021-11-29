Привет! Спасибо огромное за шикарно выполненную работу! Олег - профессионал. Рисует с нуля и отдает прекрасные арты в безупречном качестве. Прежде чем выбрать исполнителя я обыскала весь этот сайт и fl, пересмотрела десятки портфолио, забраковала около десяти скетчей от "художников с хорошим рейтингом", причем многим оплатила эти потуги... потуги были больше похожи на рисунки трехлетних детей, кто-то вообще пытался дорисовывать копипаст, вырывая откуда-то ноги и головы для моей задачи =))) Могу с уверенностью сказать, что если вам нужен качественный арт и вы не хотите слить деньги в ведро, обращайтесь сразу к Олегу. Олег, спасибо тебе большое! Спас. Рекомендую.