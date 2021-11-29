Олег Helg_ArHelg_Ar
34 годаУкраина/Мариуполь
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 часов назад
Дизайнер-иллюстратор.
Рисую иллюстрации, обложки книг, музыкальных альбомов, логотипы, баннеры.
Приоритет в работе - качество.
По вопросам сотрудничества писать в лс или на email.
Портфолио:
Artstation www.artstation.com/helgar
Behance https://www.behance.net/He1gar
Иллюстрации http://illustrators.ru/users/id82764/portfolio
https://vk.com/helgar_illustrator
Интервью для издательства DISCURSUS https://discursus.com.ua/articles/rozmova-z-olehom-khelharom
Дизайн http://www.weblancer.net/users/Helg_Ar/portfolio
.............................................................
Мейл - [email protected]
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
5%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20— Иллюстрации и Рисунки
ТОП-20— Шрифты
ТОП-50— Баннеры
Показать все
ТОП-50— Иконки и Пиксель-арт
ТОП-50— Дизайн интерфейсов и игр
Портфолио
- Poppy hat8 просмотров
- Flowers in the wall7 просмотров
- Локации для игры7 просмотров
- Illusion World Game15 просмотров
- 3d-art12 просмотров
- People25 просмотров
- Обложка для Halifax Public Libraries34 просмотра
- Artwork31 просмотр
- Cosmos24 просмотра
- Beautiful pain32 просмотра
- Dark side8 просмотров
- Famous people12 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
8 месяцев назад
Очень понравилось сотрудничать с Олегом, качество работ на самом высоком уровне, хорошая коммуникация, точное соблюдение сроков. Рекомендую его, как профессионала и как человека.
Ответный отзыв
Максимально положительное и плодотворное сотрудничество.
$100
10 баллов
2 года назад
все супер
Ответный отзыв
Все хорошо, четко поставлена задача, выполнил - получил деньги.
$250
10 баллов
2 года назад
Привет! Спасибо огромное за шикарно выполненную работу! Олег - профессионал. Рисует с нуля и отдает прекрасные арты в безупречном качестве. Прежде чем выбрать исполнителя я обыскала весь этот сайт и fl, пересмотрела десятки портфолио, забраковала около десяти скетчей от "художников с хорошим рейтингом", причем многим оплатила эти потуги... потуги были больше похожи на рисунки трехлетних детей, кто-то вообще пытался дорисовывать копипаст, вырывая откуда-то ноги и головы для моей задачи =))) Могу с уверенностью сказать, что если вам нужен качественный арт и вы не хотите слить деньги в ведро, обращайтесь сразу к Олегу. Олег, спасибо тебе большое! Спас. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую, конечно же, Анастасию. Легко нашли общий язык, поэтому задачу выполнили быстро и без проблем.
$40
10 баллов
2 года назад
Исполнитель огонь 🔥👍🏻🙂
Ответный отзыв
Несмотря на определенные разногласия, удалось прийти к консенсусу. Евгений зарекомендовал себя как адекватный и ответственный заказчик.
$75
10 баллов
2 года назад
С первого раза сделал как надо - не каждый день такое встречаешь ) Благодарность и лучшие рекомендации!
Ответный отзыв
Все хорошо, благодарю за заказ.
Иллюстрации и Рисунки
63 отзыва(-1)
$15/час
от $10от 1 часа
#12
Баннеры
38 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#33
Иконки и Пиксель-арт
14 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#35
Логотипы и Знаки
13 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#139
Обработка фотографий
11 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#56
Наружная реклама
4 отзыва(-1)
$10/час
от $20от 1 часа
#72
Дизайн продукции
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#90
Шрифты
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#13
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#44
Анимация
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 часа
#56
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 дня
#59
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
#114
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#115
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#413
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#472