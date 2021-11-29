Helg_Ar

Олег Helg_Ar

 
34 годаУкраина/Мариуполь
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 часов назад
Дизайнер-иллюстратор.

Рисую иллюстрации, обложки книг, музыкальных альбомов, логотипы, баннеры.

Приоритет в работе - качество.

По вопросам сотрудничества писать в лс или на email.

Портфолио:

Artstation www.artstation.com/helgar

Behance https://www.behance.net/He1gar

Иллюстрации http://illustrators.ru/users/id82764/portfolio

https://vk.com/helgar_illustrator

Интервью для издательства DISCURSUS https://discursus.com.ua/articles/rozmova-z-olehom-khelharom

Дизайн http://www.weblancer.net/users/Helg_Ar/portfolio

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                                                                           Мейл - [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$300
средняя цена заказа
5%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Иллюстрации и Рисунки
ТОП-20
Шрифты
ТОП-50
Баннеры
ТОП-50
Иконки и Пиксель-арт
ТОП-50
Дизайн интерфейсов и игр
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Отзывы заказчиков
guest_16781029384384
10 месяцев в сервисе
Был
8 месяцев назад
$300
10 баллов
8 месяцев назад
Ілюстрації до казок
Очень понравилось сотрудничать с Олегом, качество работ на самом высоком уровне, хорошая коммуникация, точное соблюдение сроков. Рекомендую его, как профессионала и как человека.
Максимально положительное и плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв
cjcj1973
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Баннер для проекта
все супер
Все хорошо, четко поставлена задача, выполнил - получил деньги.
Ответный отзыв
Missiya
33 годаСловения
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
$250
10 баллов
2 года назад
2 новогодние открытки для игровых сайтов
Привет! Спасибо огромное за шикарно выполненную работу! Олег - профессионал. Рисует с нуля и отдает прекрасные арты в безупречном качестве. Прежде чем выбрать исполнителя я обыскала весь этот сайт и fl, пересмотрела десятки портфолио, забраковала около десяти скетчей от "художников с хорошим рейтингом", причем многим оплатила эти потуги... потуги были больше похожи на рисунки трехлетних детей, кто-то вообще пытался дорисовывать копипаст, вырывая откуда-то ноги и головы для моей задачи =))) Могу с уверенностью сказать, что если вам нужен качественный арт и вы не хотите слить деньги в ведро, обращайтесь сразу к Олегу. Олег, спасибо тебе большое! Спас. Рекомендую.
Рекомендую, конечно же, Анастасию. Легко нашли общий язык, поэтому задачу выполнили быстро и без проблем.
Ответный отзыв
Jenyha
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
2 года назад
Разработка Авы для паблика ВК
Исполнитель огонь 🔥👍🏻🙂
Несмотря на определенные разногласия, удалось прийти к консенсусу. Евгений зарекомендовал себя как адекватный и ответственный заказчик.
Ответный отзыв
dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$75
10 баллов
2 года назад
Создать сет банеров для гугла-фб-инстаграма (все размеры)
С первого раза сделал как надо - не каждый день такое встречаешь ) Благодарность и лучшие рекомендации!
Все хорошо, благодарю за заказ.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
63 отзыва(-1)
$15/час
от $10от 1 часа
#12
Баннеры
38 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#33
Иконки и Пиксель-арт
14 отзывов
$10/час
от $5от 1 дня
#35
Логотипы и Знаки
13 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#139
Обработка фотографий
11 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
#56
Наружная реклама
4 отзыва(-1)
$10/час
от $20от 1 часа
#72
Дизайн продукции
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
#90
Шрифты
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#13
Дизайн интерфейсов и игр
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#44
Анимация
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 часа
#56
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$10/час
от $20от 1 дня
#59
3D-графика
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 часа
#114
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
#115
Фирменный стиль
нет отзывов
$10/час
от $50от 3 дней
#413
Верстка полиграфии
нет отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#472
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