Иллюстрация обложки книги на ботаническую тематику

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Закрыт6 заявок185 просмотров

Нужна векторная иллюстрация на ботаническую тематику для обложки книги. Важно внимание к деталям, продуманность композиции и следование техническому заданию.

Дизайн обложекСоздание иллюстраций
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

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