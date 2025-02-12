Иллюстрация обложки книги на ботаническую тематику

Ищем дизайнера-иллюстратора для создания более 180 уникальных иллюстраций для новой коллекции тетрадок. Необходим опыт работы в разных стилях и создание графики для печатной продукции. Гибкие условия и возможность удаленной работы. Подходите к проекту с креативностью и пониманием современных трендов в дизайне.