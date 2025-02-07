Необхідно створити візуалізацію екстер'єру автомобіля Toyota RAV 4. Замовник має ідеї, які потрібно відобразити в ілюстраціях. Потрібен дизайнер для реалізації концепту.
Скан банки енергетика nonstop stalker edition
Необхідно отримати безшовне розгорнуте зображення енергетичного напою Non Stop Stalker Edition (жовта або фіолетова банка) об’ємом 250 мл або 0,5 л.
Вимоги до процесу:
Оптимальний варіант – сканування банки, щоб отримати якісну текстуру.
Якщо сканування неможливе, допускається акуратне розрізання банки, вирівнювання в пласку площину та фотографування.
Альтернативний метод – фотографування банки з усіх боків з подальшим об’єднанням зображень у єдину текстуру.
Результат:
На виході має бути безшовна текстура, придатна для використання у 3D-моделюванні.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется дизайнер для оформления графиков и диаграмм в PowerPoint. Необходимо переработать существующие графики в соответствии с фирменным стилем. Присылайте примеры вашей инфографики.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
- $1
Необходимо разработать обложку для поста в Telegram, посвященного аниме. Обложка должна включать логотип, заголовок и элементы, связанные с аниме. Все детали будут предоставлены при заявке.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания обложек книг. Необходим опыт в данной сфере. Бюджет обсуждается. Ожидается качественная работа с иллюстрациями и рисунками.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется адаптировать эскиз татуировки, в частности, доработать облака, сделав их более объемными и добавив немного цвета. Стиль должен оставаться классическим японским, фокус на облаках и насечках снизу. Необходимо лишь внести изменения, не переделывая полностью эскиз.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для работы с большим объемом изображений. Необходимо удаление или замена фона с использованием технологий нейросетей. Опыт в данной области приветствуется.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется дизайнер для разработки 16 изображений инфографики в нише свечей ручной работы. Сроки выполнения гибкие, но предпочтительно быстрое завершение проекта. Необходимо предоставить портфолио.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 месяца назад
Создайте иллюстрации и рисунки для года змеи 2025, придавая им милый и привлекательный вид. Основное внимание уделите эстетике и привлекательности изображений.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется создать обои для кружков в Instagram, соответствующие стилю и цвету логотипа. Необходимы дизайны для следующих услуг: химчистка интерьера авто, химчистка дисков, керамика на авто, полировка лака, шиномонтаж, замена масла, мойка подкапотного пространства, замена колодок, реставрация фар.Иллюстрации и Рисунки16 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется создать несколько мемов на основе фотографий в стиле демотиваторов. Задача включает подписать изображения красивым шрифтом, привязав текст к названиям фото. Темы мемов связаны с WenzCoin и его особенностями. Необходимо учитывать заданные тексты для каждого изображения.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 месяца назад