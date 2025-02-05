Дизайн инфографики для свечей ручной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт14 заявок394 просмотра

Необходим дизайнер для создания 16 картинок инфографики в нише свечей ручной работы. Сроки выполнения не определены, но желательно сделать как можно быстрее. Пожалуйста, отправляйте свои предложения с портфолио в личные сообщения.

Создание инфографики
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Елизавета
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Елена
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Виктория
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Анастасия
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
10 дней назад
3 месяца назад
Илья
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
3 месяца назад
Олексій
 
23 года
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Амир
 
25 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Лариса
 
38 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Екатерина
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Полина
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Михаил
 
18 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Айлуна
 
24 года
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
3 месяца назад
Денис
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 отзыва
3 месяца назад