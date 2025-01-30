Необходимо разработать 5 изображений для описания продукта фильтра для душа. Описание каждой картинки предоставлено в прикрепленном файле. Ожидаются результаты в форматах JPG/PNG и PSD.
Создание 9 иллюстраций для плакатов на тему бережливого производства
Требуется создать 9 иллюстраций для плакатов на тему бережливого производства. Формат A2-A3, вертикальная ориентация. Важно, чтобы каждая иллюстрация имела простую и понятную метафору, точное попадание в референс, динамичную композицию и согласованную текстовую часть. Необходимо использовать единую цветовую палитру, отличающуюся от представленного референса. Ссылка на референс: https://campaignsoftheworld.com/creative-print-ads/creative-campaign-for-safety-transport-for-london/.
Заявки фрилансеров
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