Ищется дизайнер для разработки обложки сингла, которая будет размещена на CD Baby и FreshTunes. Необходимо ознакомиться с техническими требованиями и создать обложку с учетом формата, размера и разрешения. Опыт в дизайне для музыкальных релизов и наличие портфолио обязательны. Примеры дизайнов будут предоставлены в процессе работы.