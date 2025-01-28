1. Составить презентацию из 50 слайдов:

• Каждый слайд включает:

• Крупный скриншот корпоративного сайта.

• Краткое описание (тексты предоставим мы ).

2. Дизайн:

• Основа — структура из текущей презентации интернет-магазинов. ( в приложении ) ( если можете предложить стиль или шаблон лучше - будем рады ).

• Цветовая гамма — строгая и деловая, согласовать с нами изначально .

3. Формат:

• PDF-файл с акцентом на визуальную подачу.

Срок до завтрашнего вечера. Исполнителя - выбираем сегодня. Необходимые материалы для работы предоставим.