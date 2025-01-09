Нарисовать храм в виде рисунка

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт20 заявок262 просмотра

Добрый день, есть примерное изображение храма из головы. Нужно его красиво нарисовать, можно в 2D, чтоб было четко ясно как он выглядит. Я все объясню, можно также вносить свои идеи.

Создание иллюстраций
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