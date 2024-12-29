Минималистичный дизайн в премиум сегменте

Требуется разработать стильный и современный дизайн элемента 'Состав команды' для футбольной трансляции. Дизайн должен включать отображение стартового состава по диагонали, а также запасного состава и тренера. Пример прикреплен. Укажите в заявке бюджет и сроки выполнения. Возможна дальнейшая работа над другими элементами графического пакета.