Разработка фирменного стиля, брендбука, логотипа.
Дизайн наружной рекламы (баннеры, биллборды, ситилайты и лайтбоксы, вывески).
Дизайн листовок, буклетов, флаеров, визиток. Верстка газет, журналов, книг.
Допечатная подготовка.
Опыт работы в полиграфии больше 20 лет.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#247
рейтинг фрилансера
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1 из 5
ТОП-5— Дизайн продукции
ТОП-10— Верстка полиграфии
ТОП-10— Наружная реклама
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ТОП-50— Логотипы и Знаки
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Размещали конкурс на дизайн упаковки, результат отличный, очень оперативная обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Конкурс отличный. Заказчик супер. Всё прошло быстро и успешно.
$20
10 баллов
год назад
Я радий повідомити, що створення PDF-файлу було успішно завершено згідно з усіма наданими побажаннями ? З першого погляду на першу сторінку файлу стає зрозуміло, що робота виконана дуже якісно ? Кожен елемент розміщений з точністю, а форматування відповідає встановленим стандартам. Це відмінний результат, який повністю відповідає очікуванням ?
Ответный отзыв
Дуже приємно було попрацювати. Чітко поставлена задача, моментальна оплата. Рекомендую до співпраці.
$5
10 баллов
2 года назад
Редактирование изображений
Сделано идеально, без единой правки с нашей стороны. Спасибо за профессиональную работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было приятно поработать.
$150
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель!
Ответный отзыв
Как всегда все отлично!!!
$10
10 баллов
5 лет назад
Спасибо за участие в конкурсе! Анатолий четко понял ТЗ и выполнил задание на высшем уровне.
Ответный отзыв
Приятно победить в конкурсе. Четкое ТЗ от Романа залог отличной работы.
Верстка полиграфии
103 отзыва(-1)
от $35
от 2 дней
#7
Логотипы и Знаки
80 отзывов
от $30
от 1 дня
#45
Дизайн продукции
54 отзыва
от $40
от 2 дней
#5
Наружная реклама
50 отзывов
от $35
от 2 дней
#9