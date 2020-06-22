Paco-boy

Анатолий Стужук Paco-boy

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 часов назад

Разработка фирменного стиля, брендбука, логотипа.

Дизайн наружной рекламы (баннеры, биллборды, ситилайты и лайтбоксы, вывески).

Дизайн листовок, буклетов, флаеров, визиток. Верстка газет, журналов, книг.

Допечатная подготовка.

Опыт работы в полиграфии больше 20 лет.

#26Редактирование изображений
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#247
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-5
Дизайн продукции
ТОП-10
Верстка полиграфии
ТОП-10
Наружная реклама
ТОП-50
Логотипы и Знаки
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Отзывы заказчиков

endlesswind
Давид 
39 лет
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Упаковка для товаров 18+
Размещали конкурс на дизайн упаковки, результат отличный, очень оперативная обратная связь. Рекомендую к сотрудничеству!
Конкурс отличный. Заказчик супер. Всё прошло быстро и успешно.
Ответный отзыв
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Фото-> pdf книга (UHQ)
Я радий повідомити, що створення PDF-файлу було успішно завершено згідно з усіма наданими побажаннями ? З першого погляду на першу сторінку файлу стає зрозуміло, що робота виконана дуже якісно ? Кожен елемент розміщений з точністю, а форматування відповідає встановленим стандартам. Це відмінний результат, який повністю відповідає очікуванням ?
Дуже приємно було попрацювати. Чітко поставлена задача, моментальна оплата. Рекомендую до співпраці.
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$5
10 баллов
2 года назад
Изменить изображение
Редактирование изображений
Сделано идеально, без единой правки с нашей стороны. Спасибо за профессиональную работу. Рекомендую!
Было приятно поработать.
Ответный отзыв
motoya
Павло 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Дизайн настольной подставки под монитор.
Отличный исполнитель!
Как всегда все отлично!!!
Ответный отзыв
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Логотип для love отеля
Спасибо за участие в конкурсе! Анатолий четко понял ТЗ и выполнил задание на высшем уровне.
Приятно победить в конкурсе. Четкое ТЗ от Романа залог отличной работы.
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
103 отзыва(-1)
от $35
от 2 дней
#7
Логотипы и Знаки
80 отзывов
от $30
от 1 дня
#45
Дизайн продукции
54 отзыва
от $40
от 2 дней
#5
Наружная реклама
50 отзывов
от $35
от 2 дней
#9