evgeniy888

Опис проекту: Створення деталізованого портрету в стилі бароко, натхненного творчістю Пітера Пауля Рубенса, з особливим акцентом на точному відтворенні рис обличчя з наданого фото. Портрет повинен відображати людину (деталі у переписці) Специфікація завдання: ...
Евгений evgeniy888evgeniy888
- Иллюстрации и Рисунки2 заявкиОткрыт19 часов назад
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https://drive.google.com/drive/folders/1P0TyKy3U6m2QxHTtkAF2MoFz-NwcIyLN Фото підручника робилось зі штатива. Тому положення сторінок +/- однакове. Приклад фото з книги https://ibb.co/zbF5G66 Робили фотографію кожної сторони окремо. Докладне ТЗ Технічне завдання ...Верстка полиграфии9 заявокОткрыт18 дней назад
- $5
Доброго дня. 1. Перетворення фотографій у текст: 5. Перевірка та фіналізація: Бюджет - пропонуйте вашРедактирование и Корректура32 заявкиЗакрыт11 дней назад
Інженер-конструктор, ось основні пункти технічних умов: 1. Матеріал: насадка повинна бути виготовлена з високоякісної міді, (сплав містить 97% міді, 2,6% кобальту і 0,4% берилію). 2. Розміри: Визначити точні розміри насадки немає можливості, але є фото схожоі насадки. ...Чертежи и Схемы1 заявкаОткрыт23 дня назад
- $1
Завдання: Візьміть текст повної книги і розмістіть його на окремих сторінках у форматі, придатному для публікації або читання з телефона. Ваше завдання включає форматування тексту, виправлення помилок, а також поділ тексту на глави ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершенмесяц назад
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Потрібно на завтра Потрібно розпізнати текст с фотографій телефона в ворд? А потім перевести его в пдф и сдать. Необхідно розпізнати текст книги з фотографій зроблених на телефон і створити pdf книжку. ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершенмесяц назад
- $20
Необхідно озвучити відео Відео англ мовою. Спочатку потрібно зробити текстовий переклад на українську. Після узгодження озвучити переклад українською до цього відео. Довжина відео 1-1.2 хвилиниОзвучивание20 заявокЗакрыт25 дней назад
Добрий день. Маю декілька фотографій знаків які розвішані у парку. Це попередження застереження. Необхідно перемалювати ці фото у вектор. Фотографував з відстані від об’єктаИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Вітаю Необхідно парсити ім’я і телефон на декількох сторінках видачі олх і скидати ці данні в олх. порівнювати видачю з минулою і нові об’яви (ім’я і телефон) скидати і групу телеграм.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Добрий день необхідно на читати уривок жіночим голосом на українській або російській мові 5 речень. лайтове завдання для початківцівОзвучивание56 заявокЗакрытгод назад
добрий день необхідно розпізнати як називаються рослини на відео. потрібен фітотерапевт або хто цікавиться фіто зоною в Україні 🇺🇦Фотосъемка1 заявкаЗакрытгод назад
Здравствуйте. Необходимо добавить как на фото с примером флаг Украины 🇺🇦 для трёх - пяти фотографий под глазами. будьласка додайте сірому коту флаги під глазами в якості приклада. мені так буде простіше обирати (прийшло 107 ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад
Доброго дня. Необхідно створити нейро мережу для ветеринарної клініки. Нейромереж будемо використовувати в якості консультанта з питань догляду за тваринами. інтерфейс для додавання кластер правил Натренувати мережуПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
- $3
Добрий день. Необхідно зробити більше розбивок Звичайно під такти музики. тим самим зробивши відео більше цікавішим. У ціх відео[url=https://youtube.com/shorts/keyJWHlzbp4?feature=share] [/url][url=https://youtu.be/OPj9rO_R01g]https://youtu.be/OPj9rO_R01g[/url]Видеомонтаж40 заявокЗакрытгод назад
Добрий день. Необхідно зачитати вірш українською мовою на цьому відео. Необхідно це зробити з виразом. Шукаємо чоловічий голос [url=https://youtu.be/OPj9rO_R01g]https://youtu.be/OPj9rO_R01g [/url]Довжина відео 2 3 хвилиниОзвучивание24 заявкиЗакрытгод назад
Добрый день. Необходимо нарисовать уже готовую анимацию в среде svgator. Далее мы экспортируем html цсс. Макет Анимации полностью готов в AfterEffects. Поскольку в AE нет импорта Хотим нарисовать в специализированный программе который имеет возможность экспорта в ...Анимация1 заявкаЗакрытгод назад
Добрый день. Необходимо перевести небольшое письмо Бюджет 1$Переводы1 исполнительЗавершен2 года назад
Бодрого дня! необхідно озвучити українською мовою це відео. український текст вже є на картинці у вигляді субтитрів. Вам буде необхідно начитати. довжина відео 19 хвилин [url=https://youtu.be/Z7n_C4HV9P8]https://youtu.be/Z7n_C4HV9P8[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=5d2Wanrsd50] [/url] від вас потрібен аудіо файл який ми самі змонтуємо скромний бюджетОзвучивание36 заявокЗакрыт2 года назад
здравствуйте. Нужно сделать простую ретушь фотографию. Убрать морщины, и прочие нюансы. Может как-то фон сделать ярче контрастнее, добавить украинскую символику, покажу пример оплата приват моно люди на фото єто примеры работ с лицом (морщины, зубы …)Обработка фотографий83 заявкиЗакрыт2 года назад
здравствуйте. подробности в личку подавайте вашу заявку спасибоОбработка фотографий46 заявокЗакрыт2 года назад