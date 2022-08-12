evgeniy888

Евгений evgeniy888

 
43 годаУкраина/Киев
4 года на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
56 отзывов
1 новый
О себе

Читайте отзывы что бы узнать больше обо мне)

5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$316
выплачено фрилансерам
41%
заказов с исполнителем
7
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Портрет з інтеграцією AI

    Опис проекту: Створення деталізованого портрету в стилі бароко, натхненного творчістю Пітера Пауля Рубенса, з особливим акцентом на точному відтворенні рис обличчя з наданого фото. Портрет повинен відображати людину (деталі у переписці) Специфікація завдання: ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Открыт
    19 часов назад

  • Фото-> pdf книга (UHQ)

    $20

    https://drive.google.com/drive/folders/1P0TyKy3U6m2QxHTtkAF2MoFz-NwcIyLN Фото підручника робилось зі штатива. Тому положення сторінок +/- однакове. Приклад фото з книги https://ibb.co/zbF5G66 Робили фотографію кожної сторони окремо. Докладне ТЗ Технічне завдання ...

    Верстка полиграфии9 заявок
    Открыт
    18 дней назад

  • Накреслити вироби (насадка тримач для паяльника)

    Інженер-конструктор, ось основні пункти технічних умов: 1. Матеріал: насадка повинна бути виготовлена з високоякісної міді, (сплав містить 97% міді, 2,6% кобальту і 0,4% берилію). 2. Розміри: Визначити точні розміри насадки немає можливості, але є фото схожоі насадки. ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Открыт
    23 дня назад

  • Відредагувати текст

    $1

    Завдання: Візьміть текст повної книги і розмістіть його на окремих сторінках у форматі, придатному для публікації або читання з телефона. Ваше завдання включає форматування тексту, виправлення помилок, а також поділ тексту на глави ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Розпізнати текст

    $5

    Потрібно на завтра Потрібно розпізнати текст с фотографій телефона в ворд? А потім перевести его в пдф и сдать. Необхідно розпізнати текст книги з фотографій зроблених на телефон і створити pdf книжку. ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    месяц назад

  • Озвучити відео українською з англійської

    $20

    Необхідно озвучити відео Відео англ мовою. Спочатку потрібно зробити текстовий переклад на українську. Після узгодження озвучити переклад українською до цього відео. Довжина відео 1-1.2 хвилини

    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    25 дней назад

  • Простий парсер OLX

    Вітаю Необхідно парсити ім’я і телефон на декількох сторінках видачі олх і скидати ці данні в олх. порівнювати видачю з минулою і нові об’яви (ім’я і телефон) скидати і групу телеграм.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Розпізнати рослини

    добрий день  необхідно розпізнати як називаються рослини на відео. потрібен фітотерапевт або хто цікавиться фіто зоною в Україні 🇺🇦

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Добавить флаг &#127482;&#127462; под глазами

    Здравствуйте. Необходимо добавить как на фото с примером флаг Украины 🇺🇦 для трёх - пяти фотографий под глазами. будьласка додайте сірому коту флаги під глазами в якості приклада. мені так буде простіше обирати (прийшло 107 ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Создать нейросеть для ветклиники

    Доброго дня. Необхідно створити нейро мережу для ветеринарної клініки. Нейромереж будемо використовувати в якості консультанта з питань догляду за тваринами. інтерфейс для додавання кластер правил  Натренувати мережу

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Монтаж видео

    $3

    Добрий день. Необхідно зробити більше розбивок Звичайно під такти музики. тим самим зробивши відео більше цікавішим. У ціх відео[url=https://youtube.com/shorts/keyJWHlzbp4?feature=share] [/url][url=https://youtu.be/OPj9rO_R01g]https://youtu.be/OPj9rO_R01g[/url]

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Начитати вірш на відео

    Добрий день. Необхідно зачитати вірш українською мовою на цьому відео. Необхідно це зробити з виразом. Шукаємо чоловічий голос [url=https://youtu.be/OPj9rO_R01g]https://youtu.be/OPj9rO_R01g [/url]Довжина відео 2 3 хвилини

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Нарисовать в svgator анимацию

    Добрый день. Необходимо нарисовать уже готовую анимацию в среде svgator. Далее мы экспортируем html цсс. Макет Анимации полностью готов в AfterEffects. Поскольку в AE нет импорта Хотим нарисовать в специализированный программе который имеет возможность экспорта в ...

    HTML
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Перевести и озвучить на укр язык (видео)

    Бодрого дня! необхідно озвучити українською мовою це відео. український текст вже є на картинці у вигляді субтитрів. Вам буде необхідно начитати. довжина відео 19 хвилин [url=https://youtu.be/Z7n_C4HV9P8]https://youtu.be/Z7n_C4HV9P8[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=5d2Wanrsd50] [/url] від вас потрібен аудіо файл який ми самі змонтуємо скромний бюджет

    Озвучивание36 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ретуш фото

    здравствуйте. Нужно сделать простую ретушь фотографию. Убрать морщины, и прочие нюансы. Может как-то фон сделать ярче контрастнее, добавить украинскую символику, покажу пример оплата приват моно люди на фото єто примеры работ с лицом (морщины, зубы …)

    Ретушь фото
    Обработка фотографий83 заявки
    Закрыт
    2 года назад
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Отзывы фрилансеров
Sekt0R
32 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
час назад
$1
10 баллов
25 дней назад
Відредагувати текст
новый отзыв
Не первый раз сотрудничаю с этим заказчиком. Быстро отвечает на сообщения, внятно ставит задачу и сразу по выполнении платит. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Як виконавець проекту, мені приємно повідомити, що завдання з форматування та редагування тексту книги було успішно виконано. Всі глави та абзаци були відформатовані для зручності читання на телефоні, граматичні та орфографічні помилки виправлені, а заголовки глав виділені для кращої організації тексту. Зміни документовані та готові до перегляду. Завдання виконане на відмінно і в встановлені терміни.
Ответный отзыв
Sekt0R
32 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Был
час назад
$5
10 баллов
месяц назад
Розпізнати текст
Отличный заказчик! Чёткое ТЗ и быстрая обратная связь! Рекомендую к сотрудничеству
Все ок. Дякую за допомогу
Ответный отзыв
Formart
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$4
10 баллов
2 месяца назад
Фото табличок перевести у вектор. Ізі
все гарно та чітко
Дякую
Ответный отзыв
kugijoma
20 летУкраина
год в сервисе
Был
24 дня назад
$3
9 баллов
год назад
Добавить флаг &#127482;&#127462; под глазами
Евгений отличный заказчик, который четко поставил задачу и с которым было приятно сотрудничать.
🫶🏆 рекомендую. креативний. виконав завдання в душею і потрібною ємоцією. обрав Мизайлв з 200 заявок. рекомендую 🏁
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bimytete
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
7 месяцев назад
$1
10 баллов
2 года назад
Перевод с немецкого на русский
Приятно было сотрудничать~
👍🏼 Необходимо было перевести в срочном💨 порядке несколько писем 💌 Евгения справилась заданием очень быстро качество перевода отличное.
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