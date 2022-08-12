evgeniy888

Бодрого дня! необхідно озвучити українською мовою це відео. український текст вже є на картинці у вигляді субтитрів. Вам буде необхідно начитати. довжина відео 19 хвилин [url=https://youtu.be/Z7n_C4HV9P8]https://youtu.be/Z7n_C4HV9P8[/url][url=https://www.youtube.com/watch?v=5d2Wanrsd50] [/url] від вас потрібен аудіо файл який ми самі змонтуємо скромний бюджет