Перевод с немецкого на русский

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Завершен6 заявок458 просмотров

Добрый день. Необходимо перевести небольшое письмо

Бюджет 1$

3 года назад
evgeniy888
Евгений 
44 года
5 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

bimytete
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$1
1 день
👍🏼 Необходимо было перевести в срочном💨 порядке несколько писем 💌 Евгения справилась заданием очень быстро качество перевода отличное.
Приятно было сотрудничать~

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