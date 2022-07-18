Перевести короткие истории с русского на нидерландский

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Завершен26 заявок447 просмотров

Добрый день, необходимо перевести 9 короткий историй с русского на нидерландский. Общее количество символов всего проекта - 1500.

В заявке укажите цену за весь проект и время на перевод. 

Ссылку на текст предоставлю выбранному исполнителю.

3 года назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

slovo_dp
Полина 
28 лет
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год назад
3 года назад
$9
1 день
Отличная работа
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slovo_dp
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