Требуется перевод 9 коротких историй с русского на итальянский. Общее количество символов проекта составляет 1500. Укажите стоимость и время выполнения в заявке. Ссылка на текст будет предоставлена выбранному исполнителю.
Перевести короткие истории с русского на нидерландский
Добрый день, необходимо перевести 9 короткий историй с русского на нидерландский. Общее количество символов всего проекта - 1500.
В заявке укажите цену за весь проект и время на перевод.
Ссылку на текст предоставлю выбранному исполнителю.
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