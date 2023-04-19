Заказать тексты для лендинга

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  • Написать текст для 2 лендингов

    Задача Необходимо написать текст для двух разных лендингов. Всю дополнительную информацию предоставим выбранному кандинату. Кандидатов без кейсов не рассматриваем. Кейсы по написанию текстов для лендингов (желательно тема недвижимости). Если условия работы нас ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 дней назад

  • Доработка текстов (eng) на сайте

    Есть необходимость в доработке всех текстов на лендинг странице с профессиональным переводчиком для англоязычной аудитории. Тематика IT. Примерный объем: символов - 3000; слов - 500 Напишите сроки и сумму.

    Тексты для лендинга
    Переводы11 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Создать коммерческое предложение,бизнес план ,текст длялендинга инвест

    Важно погружение в детали инвестиционного проекта/нефтегазовая отрасль/Требуется помощь в описании проекта с целью привлечения инвесторов/кп,бизнес план,продающий текст для лендинг сайта/ Знание английского языка желательно. Скидывайте ваше портфолио и контакты мессенджеров.

    Тексты для лендинга
    Продающие тексты9 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Написать текст для лендинга

    здравствуйте. разрабатываем лендинг, порядка 10 блоков будет, нужно написать красивый, продающий текст, офферы, чтоб цепляли

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Написать текст для лендинга по Доставке дров С

    Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для ЛЕНДИНГА по Доставке дров. Тексты на каждый из блоков на сайте(Оффер, преимущества, текст в мини-квизе, виды и описание дров, отличие от конкурентов, FAQ): Вам нужно зайти и ознакомиться с ...

    Тексты для сайтаТексты для лендинга
    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Написать тексты для лендинга по Доставке дров Д

    Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для ЛЕНДИНГА по Доставке дров. Тексты на каждый из блоков на сайте(Оффер, преимущества, текст в мини-квизе, виды и описание дров, отличие от конкурентов, FAQ): Вам нужно зайти и ознакомиться с ...

    Тексты для сайтаТексты для лендинга
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Написать тексты для лендинга по Доставке дров

    Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для ЛЕНДИНГА по Доставке дров. Тексты на каждый из блоков на сайте(Оффер, преимущества, текст в мини-квизе, виды и описание дров, отличие от конкурентов, FAQ): Вам нужно зайти и ознакомиться с ...

    Тексты для сайтаТексты для лендинга
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Разработать лендинг

    Разработать лендинг Задача Нужен лендинг для агентства по недвижимости под контекстную рекламу Дизайн+разработка текста+создание лендинга Примерный срок выполнения 3 недели Присылайте свои работы и предложения

    Тексты для лендинга
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Копирайтер для лендинга

    Нужен специалист для написания текста для лендинга. Примерно 9-10 блоков. Плюсом будет, если сможете внести предложения в структуру. Возможно долгосрочное сотрудничество

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Написать текста для лендинга

    Ищу копирайтера для одного из своих проектов. Проект каркасные бани и дома. Необходимо будет сделать анализ ЦА и конкурентов, поисковых запросов. Разработать структуру лендинга и написать текст. Укажите пожалуйста стоимость и сроки.

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Графика для лендинга

    Приветствую уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать 7 картинок релевантных тексту для лендинга. На пример как на сайтах: https://www.ecwid.com/ https://www.shopify.com/start Прикрепляйте примеры работ, телеграм для связи, сроки и цену. Подробности с исполнителем. Хорошего дня!

    Тексты для лендинга
    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Копирайтер/рерайтер текстов на лендингах (нутра)

    В поисках специалиста по созданию лендингов/прелендингов по нутре (медицинская, лекарственная сфера) Преимуществом будет понимание свойств БАДов, мазей и других препаратов, нацеленных на проблемы потенциии, суставов, давления, зрения. [b]ВАЖНО [/b]- необходимо иметь коммерческий опыт в написании текстов ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн лендинга сайта для тильды

    $50

    Цель сайта: посадочная страница для приема трафика с контекстной рекламы и таргета.  Описание проекта: продажа гриль установок для печей  Структура сайта: https://www.figma.com/file/4xKuMziHZVi2YcykU5e6Rr/Untitled?node-id=1%3A61&amp;t=Ll36K5bUGnSYHIV3-1 Задача:  1. Дописать тексты для лендинга  2. Нарисовать дизайн лендинга  Лендинг будет интегрироваться с тильдой. Если сможете перекинуть на тильду, ...

    Дизайн лендингаTildaТексты для лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Текст для Лендинга

    $100

    Необходимо написать текст коммерческого направления для продажи услуг. На Английском (Регион США) для 1 главной посадочной страницы. В тексте должно быть как продажа услуг и до финальной формы оставления заявки. Услуги : Покраска помещений, ремонтные ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Комерческий текст для Лендинга (Английский)

    $70

    Необходимо написать текст коммерческого направления для продажи услуг. На Английском (Регион США) для 1 главной посадочной страницы. В тексте должно быть как продажа услуг и до финальной формы оставления заявки. Услуги : Покраска помещений, ремонтные работы. ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Текст для наполнения лендинга

    $200

    Нужен текст для наполнения лендинга примерно как тут. Структурировано по блокам: вальгофлекс-подагра.рф Важно! Перед откликом посмотрите раздел FAQ на сайте, т.к. это 70% наполнения. Проработка контента туда особенно важна.  Оплата за текст для лендинга целиком, всего около ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Написать на лендинг тексты

    Всем привет. Ищу копирайтера для написания текста на лендинг. [b][u]Задача[/u]: Я дам вам ссылку на шаблонный лендинг уже готовый ваша задача будет придумать на него тексты [/b][i] [/i]По оплате: свои предложения пишите в комментариях. Пока бюджет ...

    Тексты для лендинга
    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    год назад