Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для ЛЕНДИНГА по Доставке дров. Тексты на каждый из блоков на сайте(Оффер, преимущества, текст в мини-квизе, виды и описание дров, отличие от конкурентов, FAQ): Вам нужно зайти и ознакомиться с ...