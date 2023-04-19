https://docs.google.com/document/d/1x6rtPFcr2KH4YAruM5aoPMp7DVLeTOx0XU0fl_Ggd3E/edit Это ТЗ Нужен специалист, у которого есть в портфолио тексты на продающий лендинг в теме психологии
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- $50Тексты для лендингаНаполнение сайтов4 заявкиОткрыт20 дней назад
Задача Необходимо написать текст для двух разных лендингов. Всю дополнительную информацию предоставим выбранному кандинату. Кандидатов без кейсов не рассматриваем. Кейсы по написанию текстов для лендингов (желательно тема недвижимости). Если условия работы нас ...Тексты для лендингаКопирайтинг10 заявокЗакрыт16 дней назад
Есть необходимость в доработке всех текстов на лендинг странице с профессиональным переводчиком для англоязычной аудитории. Тематика IT. Примерный объем: символов - 3000; слов - 500 Напишите сроки и сумму.Тексты для лендингаПереводы11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Важно погружение в детали инвестиционного проекта/нефтегазовая отрасль/Требуется помощь в описании проекта с целью привлечения инвесторов/кп,бизнес план,продающий текст для лендинг сайта/ Знание английского языка желательно. Скидывайте ваше портфолио и контакты мессенджеров.Тексты для лендингаПродающие тексты9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
здравствуйте. разрабатываем лендинг, порядка 10 блоков будет, нужно написать красивый, продающий текст, офферы, чтоб цеплялиТексты для лендингаКопирайтинг3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для ЛЕНДИНГА по Доставке дров. Тексты на каждый из блоков на сайте(Оффер, преимущества, текст в мини-квизе, виды и описание дров, отличие от конкурентов, FAQ): Вам нужно зайти и ознакомиться с ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для ЛЕНДИНГА по Доставке дров. Тексты на каждый из блоков на сайте(Оффер, преимущества, текст в мини-квизе, виды и описание дров, отличие от конкурентов, FAQ): Вам нужно зайти и ознакомиться с ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 месяцев назад
Задача: Требуется написать НОВЫЕ тексты для ЛЕНДИНГА по Доставке дров. Тексты на каждый из блоков на сайте(Оффер, преимущества, текст в мини-квизе, виды и описание дров, отличие от конкурентов, FAQ): Вам нужно зайти и ознакомиться с ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Разработать лендинг Задача Нужен лендинг для агентства по недвижимости под контекстную рекламу Дизайн+разработка текста+создание лендинга Примерный срок выполнения 3 недели Присылайте свои работы и предложенияТексты для лендингаСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Нужен специалист для написания текста для лендинга. Примерно 9-10 блоков. Плюсом будет, если сможете внести предложения в структуру. Возможно долгосрочное сотрудничествоТексты для лендингаКопирайтинг19 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Ищу копирайтера для одного из своих проектов. Проект каркасные бани и дома. Необходимо будет сделать анализ ЦА и конкурентов, поисковых запросов. Разработать структуру лендинга и написать текст. Укажите пожалуйста стоимость и сроки.Тексты для лендингаКопирайтинг15 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Приветствую уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать 7 картинок релевантных тексту для лендинга. На пример как на сайтах: https://www.ecwid.com/ https://www.shopify.com/start Прикрепляйте примеры работ, телеграм для связи, сроки и цену. Подробности с исполнителем. Хорошего дня!Тексты для лендингаИллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрытгод назад
Есть лендинг, нужно переработать текст на всем сайте. Сделать в одном стиле, продающим, стильным, не шаблонным. www.cryoone.ruТексты для лендингаРедактирование и Корректура8 заявокЗакрытгод назад
В поисках специалиста по созданию лендингов/прелендингов по нутре (медицинская, лекарственная сфера) Преимуществом будет понимание свойств БАДов, мазей и других препаратов, нацеленных на проблемы потенциии, суставов, давления, зрения. [b]ВАЖНО [/b]- необходимо иметь коммерческий опыт в написании текстов ...Тексты для лендингаКопирайтинг6 заявокЗакрытгод назад
- $50
Цель сайта: посадочная страница для приема трафика с контекстной рекламы и таргета. Описание проекта: продажа гриль установок для печей Структура сайта: https://www.figma.com/file/4xKuMziHZVi2YcykU5e6Rr/Untitled?node-id=1%3A61&t=Ll36K5bUGnSYHIV3-1 Задача: 1. Дописать тексты для лендинга 2. Нарисовать дизайн лендинга Лендинг будет интегрироваться с тильдой. Если сможете перекинуть на тильду, ...Дизайн лендингаTildaТексты для лендингаДизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
приветствую, нужно придумать текста для лендинга, а так же заполнить все нужные страницы, работать нужно будет онлайн с дизайнеромТексты для лендингаДизайн сайтов3 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Необходимо написать текст коммерческого направления для продажи услуг. На Английском (Регион США) для 1 главной посадочной страницы. В тексте должно быть как продажа услуг и до финальной формы оставления заявки. Услуги : Покраска помещений, ремонтные ...Тексты для лендингаКопирайтинг12 заявокЗакрытгод назад
- $70
Необходимо написать текст коммерческого направления для продажи услуг. На Английском (Регион США) для 1 главной посадочной страницы. В тексте должно быть как продажа услуг и до финальной формы оставления заявки. Услуги : Покраска помещений, ремонтные работы. ...Тексты для лендингаКопирайтинг1 заявкаЗакрытгод назад
- $200
Нужен текст для наполнения лендинга примерно как тут. Структурировано по блокам: вальгофлекс-подагра.рф Важно! Перед откликом посмотрите раздел FAQ на сайте, т.к. это 70% наполнения. Проработка контента туда особенно важна. Оплата за текст для лендинга целиком, всего около ...Тексты для лендингаКопирайтинг6 заявокЗакрытгод назад
Всем привет. Ищу копирайтера для написания текста на лендинг. [b][u]Задача[/u]: Я дам вам ссылку на шаблонный лендинг уже готовый ваша задача будет придумать на него тексты [/b][i] [/i]По оплате: свои предложения пишите в комментариях. Пока бюджет ...Тексты для лендингаКопирайтинг16 заявокЗакрытгод назад