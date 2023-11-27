Как оставаться успешным предпринимателем? Конкуренция высока почти во всех сферах бизнеса. И для того чтобы поиск потенциальных заказчиков, покупателей и партнеров был успешным, его нужно делегировать опытному специалисту. Вакансии менеджер по продажам сегодня актуальны как никогда. Связано это с активным развитием онлайн торговли, где тяжело процветать без помощи подобных умельцев.

К счастью, современные пути реализации продуктов не ограничены личным общением с клиентом, на помощь приходят рассылки по электронной почте, смс-сообщения и звонки. Однако важно, чтобы маркетинг не был слишком агрессивным, иначе можно вместо желания узнать о товаре или услуге вызвать недоверие и раздражение. И с этим поможет справиться удаленный сотрудник, который возьмет на себя управление процессом продаж на любом рынке.

Специалист по продажам удаленно: навыки, обязанности

Пожалуй, не найдется компании, которая бы не нуждалась в услугах профессионального продажника. Любой бизнес направлен на получение дохода, и на его размер может существенно повлиять компетентный специалист, умеющий работать с клиентами.

Менеджер по продажам удаленно может решить следующие задачи:

сформировать клиентскую базу по необходимым параметрам;

произвести холодный обзвон целевой аудитории;

проводить консультации по товарам или услугам;

выполнять полное обслуживание клиентов;

спрогнозировать размер и сроки закупки продуктов;

осуществлять прямую реализацию через интернет.

Что касается умений такого специалиста, то их немаленький список. Есть, конечно, продавцы от Бога, но в большинстве случаев, работа менеджер по продажам подразумевает обладание определенными навыками. Такой сотрудник должен:

обладать знаниями в сфере маркетинга;

понимать специфику реализуемого товара или услуги;

хорошо ориентироваться на современном рынке;

уметь располагать к себе людей;

иметь отличные коммуникативные навыки;

решать конфликтные ситуации;

быть стрессоустойчивым.

Естественно, в данной сфере не обойтись без хорошей мотивации. Как правило, зарплата специалиста по продажам на фрилансе считается, как процент от реализованной единицы. Размер последнего зависит от вида продукта и его стоимости. Однако, при умелом подходе, подобная занятость вполне может стать полноценным заработком.

Вакансия менеджер по продажам удаленная работа: как соответствовать?

Если у вас есть желание трудиться дома, без ранних подъемов, шумных коллег и сурового шефа, работа менеджер по продажам удаленно именно то, что вам нужно. Для этой деятельности не требуется специальное высшее образование, достаточно иметь представление о приемах общения с потенциальными клиентами. Здесь на помощь придет профессиональная литература, тренинги и мастер-классы по специализации. Для заказчиков в данном деле важен результат, и если его демонстрировать, значит и доверие к вам, как к sales-специалисту вырастет.

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Менеджер по продажам на удаленке: как найти?

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